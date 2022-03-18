У любой войны есть два финала, – Кулеба спрогнозировал чего ждать

Все мы должны помнить, что у любой войны есть два финала – поражение одной из сторон и соглашение. Поэтому украинцам нужно настроиться на войну до конца, в результате которой Россия проиграет окончательно, или должно быть соглашение на выгодных для Украины условиях.

Сценарии окончания войны

Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что это значит для Украины и рассказал, какую задачу поставил Владимир Зеленский.

К слову Российская дипломатия находится в таком же состоянии, как и их военные, – Кулеба о Лаврове

Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон

Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув документ так называемого мирного соглашения между Украиной и Россией.

– отметил Кулеба.

Второй финал – это соглашение

Речь идет о том случае, когда Financial Times опубликовала черновик мирного соглашения между Украиной и Россией. Она включает отказ Киева от вступления НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, которые зашли после 24 февраля. Кулеба объяснил, что это лишь требования России, Украина на них не соглашалась.

По словам Кулебы, соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях", – подчеркнул он.

Он все же считает, что второй вариант реалистичен. И это соглашение должно быть максимально выгодным для Украины.

Задача, которую ставит Зеленский

Задача, которую ставит президент, по словам Кулебы, очень четкая: максимально жесткие гарантии безопасности Украины.

А все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – "это просто информационная война, в которой мы должны научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы".

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