У людей истерический смех, – журналистка из Беларуси о громких заявлениях Лукашенко
Источник:24 канал
Александр Лукашенко всеми силами пытается "выйти сухим из воды" и вернуть доверие и поддержку белорусов. Для этого он делает циничные заявления о Западе. Несмотря на старания, у белорусов они вызывают истерический смех.
Об этом рассказала белорусская журналистка Вольга Быковская. Она отметила, что в стране есть сторонники самопровозглашенного президента, но их очень мало.
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"У тех, кто не являются сторонниками, это (заявления Лукашенко – 24 канал) вызывает истерический смех. Всякие закрытия границ, внешние враги, террористические группы – в это невозможно поверить", – заметила Быковская.
По словам журналистки, Лукашенко загоняет себя в угол тем, что "борется" с внешними врагами.
Я думаю, что в условиях, когда авторитарный режим не может справиться самостоятельно с проблемами – он стабильно ищет внешних врагов. Так было и с Россией,
– подчеркнула Быковская.
Она считает, что белорусскому режиму просто нечем хвастаться перед своими сторонниками. "Почему не растут зарплаты? Почему нет роста экономики? Во всем якобы виноваты внешние враги", – сказала Быковская.
Что Лукашенко будет делать с Путиным
Быковская считает, что в этой ситуации у Лукашенко не будет выбора, что делать с Путиным.
"У него будет только одна дорога – обычно это заканчивается расплатой некоторыми частями суверенитета. России другого не нужно", – объяснила журналистка.
Быковская считает, что Лукашенко смешит людей громкими заявлениями: смотрите видео
Громкие заявления Лукашенко: последние новости
- Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что служащие на границе с Литвой якобы перехватили дрон, к которому была прикреплена взрывчатка.
- Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границы с Украиной. Несмотря на это, в украинских ведомствах сообщили, что такой информации не имеют.
- Также самопровозглашенный президент пригрозил канцлеру Ангеле Меркель претензиями. Все из-за "масштабной антитеррористической операции".