В Луганской области объявили эвакуацию жителей
24 февраля 2022 , 07:04Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Гайдая
Из-за вторжения России в Украину в Луганской области была объявлена эвакуация жителей.
Как происходит эвакуация
Общую эвакуацию объявили в 05.50. Людей призывали сохранять спокойствие и внимать инструкциям власти и правоохранителей.
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Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть границы области,
– заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Владельцев автомобилей призвали самостоятельно ехать в направлении Днепра. Тем жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, следует собраться на железнодорожных станциях:
- Лисичанск,
- Рубежное,
- Сватово.