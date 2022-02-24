В Луганской области объявили эвакуацию жителей

Из-за вторжения России в Украину в Луганской области была объявлена эвакуация жителей.

Как происходит эвакуация

Общую эвакуацию объявили в 05.50. Людей призывали сохранять спокойствие и внимать инструкциям власти и правоохранителей.

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Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть границы области,

– заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Владельцев автомобилей призвали самостоятельно ехать в направлении Днепра. Тем жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, следует собраться на железнодорожных станциях:

Лисичанск,

Рубежное,

Сватово.

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