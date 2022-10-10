У Лукашенко анонсировали совещание с военными и силовиками на фоне массовых атак по Украине
10 октября 2022 , 11:13Читати новину українською
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание с военными и силовиками. Оно состоится 10 октября.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Совещание пройдет на фоне массовых атак по Украине.
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Лукашенко проведет совещание с военными и силовиками
Как стало известно, начало совещания состоится в 11 часов. Подробности пока неизвестны.
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Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине.
Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, то мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств", – заявил Лукашенко.
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