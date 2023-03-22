"А Россия предоставит нам снаряды с настоящим ураном": Лукашенко начал подпевать истерике Кремля

Самопровозглашенный президент Беларуси подхватил истерику Кремля. Лукашенко заявил, что им якобы "Россия предоставит снаряды с настоящим ураном".

Белорусские СМИ распространили видео, на котором самопровозглашенный президент Беларуси также начал запугивать Запад "страшным ответом", пишет 24 Канал. Так Лукашенко ответил, что Великобритания передаст ВСУ снаряды с обедненным ураном в танки Challenger 2.

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Что известно об истерике Лукашенко

А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они "сумасшедшие", то они дадут этому процессу толчок,

– заявил Лукашенко.

Он добавил, что якобы это "самое страшное и опасное", поэтому от "безумия" надо отходить в сторону.

"И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите – ответ будет страшным. Для всей планеты "уроком" будет", – сыпал угрозами Лукашенко.

Он также начал восхвалять Путина и говорить, что "необходимо двигаться к мирному урегулированию. И российское руководство, и Китай с этим согласны". Однако Лукашенко не упомянул, в чем особенности китайского "мирного плана". Подробнее о нем читайте здесь.

Почему у Путина и Лукашенко истерика