"А Россия предоставит нам снаряды с настоящим ураном": Лукашенко начал подпевать истерике Кремля
Самопровозглашенный президент Беларуси подхватил истерику Кремля. Лукашенко заявил, что им якобы "Россия предоставит снаряды с настоящим ураном".
Белорусские СМИ распространили видео, на котором самопровозглашенный президент Беларуси также начал запугивать Запад "страшным ответом", пишет 24 Канал. Так Лукашенко ответил, что Великобритания передаст ВСУ снаряды с обедненным ураном в танки Challenger 2.
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Что известно об истерике Лукашенко
А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они "сумасшедшие", то они дадут этому процессу толчок,
– заявил Лукашенко.
Он добавил, что якобы это "самое страшное и опасное", поэтому от "безумия" надо отходить в сторону.
"И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите – ответ будет страшным. Для всей планеты "уроком" будет", – сыпал угрозами Лукашенко.
Он также начал восхвалять Путина и говорить, что "необходимо двигаться к мирному урегулированию. И российское руководство, и Китай с этим согласны". Однако Лукашенко не упомянул, в чем особенности китайского "мирного плана". Подробнее о нем читайте здесь.
Почему у Путина и Лукашенко истерика
- 21 марта Великобритания заявила, что передаст Вооруженным Силам Украины бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Эти снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
- У Путина из-за этого возникла истерика. Российский диктатор заявил, что якобы это "серьезная эскалация". Ведь вроде бы Запад начинает использовать оружие с "ядерным" компонентом.
- В американском Институте изучения войны заявили, что природный уран из-за его высокой плотности и проницаемого действия не может быть использован для производства ни ядерного, ни радиологического оружия.
- Более того, Sky News со ссылкой на британское Минобороны подчеркнуло, что Россия также использует боеприпасы на основе обедненного урана.