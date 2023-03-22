Білоруські ЗМІ поширили відео, на якому самопроголошений президент Білорусі також почав залякувати Захід "страшною відповіддю", пише 24 Канал. Так Лукашенко відповів на те, що Велика Британія передасть ЗСУ снаряди зі збідненим ураном до танків Challenger 2.

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Що відомо про істерику Лукашенка

А Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони "божевільні", то вони дадуть цьому процесу поштовх,

– заявив Лукашенко.

Він додав, що нібито це "найстрашніше і найнебезпечніше", тому від "безумства" треба відходити вбік.

"І потім, щойно ці боєприпаси вибухнуть на позиції військ Росії, ви побачите – відповідь буде страшною. Для всієї планети "уроком" буде", – сипав погрозами Лукашенко.

Він також почав вихваляти Путіна та говорити, що "необхідно рухатися до мирного врегулювання. І російське керівництво, і Китай із цим згодні". Проте Лукашенко не згадав, у чому особливості китайського "мирного плану". Детальніше про нього читайте тут.

Чому в Путіна та Лукашенка істерика