Шли за грибами, а нашли взрывчатку времен Второй мировой: фото

29 июля 2021 , 16:33
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Источник:

ГСЧС Львовщины

На Золочивщине под Львовом люди нашли 1 минометную мину и 2 винтовочные гранаты. Известно, что они остались со времен Второй мировой войны. Пиротехники отмечают, что взрывчатки очень опасны, несмотря на свой возраст.

Это случилось 28 июля. В 12:30 пиротехники изъяли и уничтожили 3 взрывчатки.

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Пошли за грибами

  • Данные взрывобезопасные предметы обнаружили в селе Детковцы Золочевского района под Львовом, когда собирали грибы.
  • Нашли 1 минометную мину размером 82 миллиметра и 2 винтовочные гранаты времен Второй мировой войны.
  • Работники ГСЧС Львовщины говорят, что такие боеприпасы крайне опасны, хотя небольшие и старые.
  • Пиротехники предупреждают, что их нельзя прикасаться, засыпать грунтом или чем-то накрывать.
  • Не нужно освещать предметы или нагревать. Также взрывчатки быстро реагируют на звук.
Обратите внимание! Недавно в Николаеве спасатели нашли 152 снаряда на стройплощадке. Впоследствии работники ГСЧС уничтожили методом контролируемого подрыва в специальном месте.

 

Автор: Марта Кушка