Шли за грибами, а нашли взрывчатку времен Второй мировой: фото
29 июля 2021 , 16:33Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовщины
На Золочивщине под Львовом люди нашли 1 минометную мину и 2 винтовочные гранаты. Известно, что они остались со времен Второй мировой войны. Пиротехники отмечают, что взрывчатки очень опасны, несмотря на свой возраст.
Это случилось 28 июля. В 12:30 пиротехники изъяли и уничтожили 3 взрывчатки.
Интересно Снаряды разорвались в селе во время учений на полигоне: в сети появилось видео
Пошли за грибами
- Данные взрывобезопасные предметы обнаружили в селе Детковцы Золочевского района под Львовом, когда собирали грибы.
- Нашли 1 минометную мину размером 82 миллиметра и 2 винтовочные гранаты времен Второй мировой войны.
- Работники ГСЧС Львовщины говорят, что такие боеприпасы крайне опасны, хотя небольшие и старые.
- Пиротехники предупреждают, что их нельзя прикасаться, засыпать грунтом или чем-то накрывать.
- Не нужно освещать предметы или нагревать. Также взрывчатки быстро реагируют на звук.