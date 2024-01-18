Но трудный путь сбора огромной суммы уже на финишной прямой. Удалось накопить около 92%. Совсем немного отделяет мальчика от инъекции, которая поможет выздороветь.

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До спасительного укола совсем немного: как помочь

Уже в третий раз за все время сбора появился благотворитель, согласившийся удвоить собранную за день сумму. Все деньги, которые поступят на счета для помощи Максиму в течение 18 января, умножат на 2. На этот раз есть шанс закрыть сбор полностью, ведь до полной суммы буквально не хватает 8%.

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петр (папа)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петр (папа)

Приватбанк: БУ БФ АСГАРД

ЕГРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

EURO

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (угол)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (угол)

PLN

26160014621802589370000001

Конта Кырик Петро

Кошелек ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Сбор на сайте SIEPOMAGA.PL MAKSYM KYRYK

https://www.siepomaga.pl/maksym-kyryk

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Помогите Максимке поправиться / Инстаграм help_maxkyryk_sma

Мальчик уже почти 2 года борется с болезнью

При рождении у Максимки не диагностировали никаких болезней. Однако в год он не стал ходить. Обеспокоенные родители обратились к врачам. Далее последовали анализы, исследования. А тогда – полномасштабное вторжение России, выезд за границу и страшный диагноз – СМА. Мальчик начал получать поддерживающую терапию, приостановившую болезнь. Но полностью победить ее поможет только дорогостоящий укол. Максимальная борьба за возможность жить, наслаждаться детством и развиваться длится уже 2 года.

Что такое СМА Это отсутствие гена SMN1, кодирующего белок SMN, необходимое для работы мотонейронов. Из-за болезни моторные нейроны спинного мозга постепенно погибают. Это приводит к отмиранию нейронных сопряжений с мышцами и мышечной атрофии – полной остановки мышечной деятельности со временем.



Однако есть возможность остановить недуг, введя укол Zolgensma, позволяющий "починить" сломанный ген. Его стоимость – 1,8 миллиона долларов.

Каждый новый день для Максима – вызов. Ему тяжело ходить, ведь мышцы на ногах слишком слабы. Он не может бегать или прыгать, но борется вовсю, чтобы держаться на ногах. В то же время каждый день полон надежд, потому что приближает мальчика к выздоровлению. Чудо уже так близко. Помогите ему случиться!