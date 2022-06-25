У медали есть две стороны: как на самом деле Германия помогает Украине

Вопрос по Германии – это медаль, у которой две стороны. Если взять объем помощи от Германии по сравнению с другими странами, помогающими нам сегодня, то окажется, что Берлин занимает четвертое место в этом рейтинге. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Германия в большей степени предоставляет нам финансовую, организационную и другие виды невоенной помощи. Эти разновидности помощи также не менее важны.

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Снабжение оружия Украине

Да, проблема со снабжением тяжелого оружия бесспорно есть. Для немцев этот вопрос остается наиболее болезненным. В этой части наблюдаем больше промедлений, бюрократических преград и так далее.

То есть, весь этот сериал, который наблюдаем еще с марта. Пока я не вижу в этом контексте какого-нибудь существенного перелома.

Шольц обещал поддержку Украине / Коллаж сайта 24 канала

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Поддержка Украины

То, что Германия будет помогать активно – не вызывает сомнений. Однако будет ли она присылать какие-то большие объемы тяжелого вооружения? Вопрос остается открытым.

Шольц вместе с другими европейцами посетил Украину / Фото Офиса Президента

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