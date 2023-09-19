ВСУ уничтожили склад оккупантов возле Мелитополя: там враг скапливает технику и боеприпасы

Силы обороны Украины в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. В районе Мелитополя захватчики лишились склада.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Удар случился около 7:00 19 сентября.

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ВСУ ударили по вражескому составу в районе Мелитополя

Приблизительно в 7:00 Силы обороны нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя. Также в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ обнародовали видео с места происшествия.

Смотрите видео из Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров тоже показал видео утреннего "хлопка".

Как в Мелитополе рашистское "пэвэо" работало. После утренних взрывов, оккупанты сразу заявили, что "город под защитой", а все, что слышали жители – это "пэвэо". Смотрим видео и верим, именно так русское "пэвэо" и работает,

– написал мэр.

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Общие потери врага в войне

За 573 дня полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали 273 460 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские защитники превратили в металлолом тысячи единиц танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Самая дорогая потеря Кремля с начала полномасштабного вторжения - крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: