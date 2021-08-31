У меня бомба, – в Черновцах пенсионер вызвал полицию из-за пакета прищепок

Нетрезвый мужчина в Черновцах вызвал полицию и сообщил, что его квартиру заминировали. "Бомбой", которая вызвала у него подозрение, оказалась обычная упаковка прищепок.

Пенсионер утверждал, что взрывчатку ему подбросили. Как оказалось, заявитель о "заминировании" был нетрезв.

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Как пакет прищепок стал "бомбой"

Вечером 30 августа, около 22 часов, 70-летний мужчина позвонил в полицию. Он утверждал, что в его квартиру кто-то ворвался и оставил взрывчатку. Патрульным он показал обычную упаковку пластиковых прищепок.



Мужчина, который вызвал патрульных из-за прищепок

На пенсионера патрульные составили административный протокол по статье 183 – Заведомо ложный вызов специальных служб.

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В полиции призвали уважать работу спецслужб и не злоупотреблять сообщениями на экстренные линии. Там добавили: с начала года патрульных вызвали без веских на то причин 245 раз.

Фейковые минирования: последние случаи

Днем 27 августа в Киеве "заминировали" Печерский райсуд. Все судебные процессы пришлось остановить, чтобы вывести людей из здания. Впрочем, взрывчатки не нашли.

На этой же неделе в Киеве также "минировали" Крещатик и апелляционный суд. Как утверждают правоохранители, обычно злоумышленники находятся на временно оккупированных территориях или в России.

В Раздельнянском районе Одесской области задержали 59-летнего мужчину. Он "обиделся" на полицейских и сообщил, что райотдел правоохранителей заминирован.