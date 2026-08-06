У меня нет морального права заниматься чем-то другим, – Федоров о возвращении в Минобороны

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не имеет морального права покидать государственную службу и заниматься другими делами. Он отметил, что так будет, по крайней мере, пока продолжается война России против Украины.

Об этом Федоров рассказал в интервью Сергею Стерненко.

Что говорит Федоров о возвращении в Минобороны?

Михаил Федоров заявил, что пока не рассматривает возможность перейти в бизнес или заниматься другими проектами, потому что считает, что должен оставаться вовлеченным в работу государства во время войны.

Отвечая на вопрос, открыты ли для него двери для возвращения на пост министра обороны, Федоров заявил, что такие предложения есть, однако сейчас для него важнее продолжать работать в оборонной сфере.

У меня нет ни малейшего морального права сейчас заниматься какими-то другими делами, не знаю, уйти в бизнес или там что-то открыть. Но я видел предложения, что ты можешь. Да, предложения есть, но нет ни малейшего морального права заниматься сейчас чем-то другим, потому что пока люди, я считаю, что у нас всегда есть шансы,

– заявил он.

По словам Федорова, пока продолжается война, он не считает правильным покидать сферу, связанную с обороной и государственным управлением.

Также бывший министр обороны обратил внимание на ситуацию с руководством ведомства. Он отметил, что сейчас в Украине нет полноценного министра обороны, а обязанности руководителя исполняет чиновник в статусе исполняющего обязанности.

Следует понимать, что в стране нет министра обороны, есть исполняющий обязанности. Он может присутствовать на заседаниях Кабмина, но не может голосовать за решения. Когда парламент вернется с каникул, он должен принять решение. Потому что нужно встречаться с партнерами, принимать решения. Очень важно, чтобы в воюющей Украине появился министр обороны,

– подчеркнул чиновник.

Федоров добавил, что вопрос дальнейшего руководства Министерством обороны остается важным, особенно с учетом вызовов, стоящих перед Украиной в условиях полномасштабной войны.