У меня нет ни одного конкурента, – Зеленский о Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что если он пойдет на второй срок, то будет вне конкуренции. В частности, не считает соперником и действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что Кличко – известная в мире личность. Впрочем, у него есть свои проблемы внутри столицы.

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Вместе с тем, у главы государства есть и другие соперники. Есть и ряд проблем, которые он хочет изменить.

У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедные люди. Если я это не изменю – это главные мои конкуренты,

– заявил Зеленский.

Об отношениях с Кличко и инфраструктуре

По его словам, у Зеленского нет с Кличко каких-то отношений. Президент также отметил, что ему хочется видеть столицу иной, чем она сейчас в контексте дорог. Инфраструктура Киева "просела" – так было всегда, не только в Киеве, но и в других городах, "где были более или менее серьезные мэры".

В таких городах дороги были, хоть с "ямочным" ремонтом, но они были, а за пределами городов дорог в Украине не было – и это правда,

– подтвердил Зеленский.

Сейчас, по его мнению, происходит наоборот – работает программа "Большая стройка". Однако по Киеву, в правильном объеме никто не развивает инфраструктуру.

. Проект "Большая стройка" Владимир Зеленский инициировал еще в 2019 году. Проект стартовал в 2020 году. Цель – построить необходимые объекты инфраструктуры во всех регионах Украины.

"Укравтодор" обращался к "Киевавтодору" с просьбой передать нам все центральные дороги и самое главное – все мосты, потому что когда упадет мост, не дай бог, будет страшная трагедия. Мэр говорил, что мосты в "уставшем" состоянии", – сказал глава государства.

И добавил, что у мэра есть ответственность. "Он хочет, чтобы мы помогли – мы готовы", – заверил Зеленский.

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