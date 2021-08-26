У меня забрали все, – нападавший на офис омбудсмена объяснил, почему пошел на преступление

Мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в здание офиса омбудсмена и пытавшийся поджечь дверь Верховного суда, объяснил, почему решился на преступление.

Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. После этого он требовал пустить к нему журналистов и жаловался на то, что государственные учреждения "глухи" к его проблемам.

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У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил,

– сказал мужчина.

В результате возгорания дверей офиса омбудсмена и Верховного суда никто не пострадал. Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Киевщины.

Вскоре работники прокуратуры сообщат фигуранту производства о подозрении, а суд будет избирать ему меру пресечения.

Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.

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