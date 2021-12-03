У меня железобетонный ответ и есть доказательство, – Арахамия открестился от гражданства США

"Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не имеет гражданства Соединенных Штатов Америки. Он заверил, что имеет "железобетонное" подтверждение своих слов.

Об этом глава провластной фракции сообщил, общаясь с журналистами в кулуарах Рады 3 декабря. Нардеп ответил на вопрос относительно инициативы Александра Качуры в отношении проверки наличия у него гражданства другого государства.

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Если вы спросите у меня, есть ли у меня гражданство любой страны, кроме Украины, я скажу "нет". У меня железобетонный ответ. И есть доказательство. А доказательство я оставлю чуточку на попозже,

– сказал Давид Арахамия.

"Слуга народа" пояснил, что "есть документ, который невозможно получить гражданину Соединенных Штатов Америки". На вопрос, говорится ли о визе, депутат уточнил, что это "специальный тип визы".

Что этому предшествовало