У моей жены тоже здесь родственники, – оккупант рассказал, как бомбит страну, где живет его мать

Трое пленных российских летчиков дали 11 марта пресс-конференцию. Один из рашистов рассказал, что в Украине живет его мать.

Российского убийцу зовут Алексей Головенский. Он отметил, что на территории Полтавской области у него всегда были родственники и он приезжал к ним.

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"Я приезжал еще до смерти бабы и деда. Какое-то время мой отец ухаживал за ними. После их смерти он некоторое время был в Украине. Он жил там пока не продал дом и не переехал ко мне, к своим внукам", – сказал оккупант.

Не было связи

По словам Головенского, у него и других российских военных после начала "операции" забрали все мобильные телефоны. Он сказал, что его мама должна была уехать в Краснодар.

Но сейчас я не знаю, как они и где они. Более того, у моей жены тоже есть родственники в Харькове. Я не летал на такие задачи. Мне показали город. Я в шоке,

– сказал пленник.

Что известно о преступлениях Головенского

Российскому летчику Головенскому 32 года. Он майор. Является уроженцем Хабаровского края России, но жил во временно оккупированном Крыму. Мужчина командовал 1 авиационным звеном 1 авиационной эскадрильи на самолетах Су-30СМ.

С 2012 года оккупант служил в Крыму летчиком на разных моделях самолета Су. Он с 24 февраля совершил 7 боевых вылетов вдоль береговой линии Черного и Азовского морей. Его целью было провести радиолокационную и радиотехническую разведку, прикрыть зоны дежурства.

Головенский 5 марта выполнял боевое задание в качестве летчика на истребителе Су-30СМ возле Николаева со стороны Очакова. Однако его сбила система противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Оккупанту удалось катапультироваться, но его задержали.

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