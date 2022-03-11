Російського вбивцю звати Олексій Головенський. Він зазначив, що на території Полтавської області він завжди мав родичів і приїжджав до них.

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"Я приїжджав ще до смерті баби та діда. Якийсь час мій батько доглядав їх. Після їхньої смерті він деякий час був в Україні. Він жив доки продав будинок і переїхав до мене, до своїх онуків", – сказав окупант.

Не було зв'язку

За словами Головенського, у нього та інших російських військових після початку "операції" забрали всі мобільні телефони. Він сказав, що його мама повинна була переїхати в Краснодар.

Але зараз я не знаю, що вони й де вони. Ба більше, у моєї дружини також є родичі в Харкові. Я не літав на такі завдання. Мені показали місто. Я в шоці,

– сказав полонений.

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