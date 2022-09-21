У московских военкоматов уже людно: первое видео с призывниками, которым вручили повестки

У московских военкоматов уже небольшие очереди. В основном туда вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов. Также повестки получают медики.

На военные сборы призывников будут отправлять с 22 сентября. Об этом сообщили российские военнослужащие в запасе.

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Мобилизация в россии началась

Президент россии владимир путин говорил, что под мобилизацию будут подлежать те россияне, которые находятся в запасе, проходили службу в рядах вооруженных сил страны и имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Перед командировкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта "спецоперации".

На видео очередь в военкомат в Бутырском районе: