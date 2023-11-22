Могут ли сотрудники ТЦК проверять паспорта у мужчин призывного возраста на улице

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 14 февраля 2024 года. Это означает, что военнообязанных мужчин могут остановить, например, посреди улицы и попросить показать документы.

По словам юриста и младшего лейтенанта запаса Владимира Романчука, представители ТЦК могут выдвинуть такое требование только при наличии одного из семи оснований.

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Когда законно требовать у военнообязанного документы

Сотрудники военкомата имеют право попросить мужчину показать его паспорт, если тот внешне похож на лицо, находящееся в розыске. Также требование предъявить документы – законно, если есть достаточно оснований полагать, что мужчина совершил или намерен совершить преступление.

Другие законные основания:

Мужчина имеет при себе оружие, наркотики и другие запрещенные вещества;

Гражданин находится на территории, где действует специальный режим;

Лицо оказалось на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП;

Внешние признаки транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что оно может быть причастно к совершению правонарушения, а автомобиль является орудием или объектом совершения правонарушения;

Мужчина нарушает запреты, введенные в связи с военным положением. Например, гуляет на улице после наступления комендантского часа.

Юрист отмечает: если нет никаких из вышеперечисленных оснований, представители ТЦК в сопровождении полиции не вправе просить показать паспорт. Также они не могут требовать у мужчины предъявить военный билет даже при наличии одного из оснований, ведь согласно законодательству, военный билет не является документом, удостоверяющим личность.

На Львовщине сотрудника ТЦК разрешили проверять документы у военнообязанных

В Украине сотрудники ТЦК не могут самостоятельно проверять паспорта у мужчин призывного возраста, если их не сопровождают уполномоченные представители: Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной Гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Вооруженных сил Украины.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень 20 ноября издал приказ, которым разрешает представителям ТЦК и СП проверять паспорта у мужчин от 18 до 60 лет. Эта категория граждан должна носить при себе документы, удостоверяющие личность, удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.