У НАПК возникли вопросы к декларации Дарта Вейдера

Назка приглашает 16 человек, чтобы те предоставили объяснения о возможных нарушениях требований украинского законодательства. Среди них оказался и Дарт Вейдер.

Говорится о вероятных нарушениях требований законов "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

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Вейдера ждут в НАПК

Вейдера из "Блока Дарта Вейдера" приглашают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 14 сентября. Причина – невыполнение законных требований НАПК. По этой же причине в ведомство вызвали Игоря Щедрина из партии "Демократична Сокира" и Олега Ковалевского, который возглавляет ООО "Аншлаг".

Кроме этого, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашают Виктора Петровского, Елену Симоненко и Олега Ющенко. Из-за несвоевременного представления декларации есть вопросы к Василию Клименко, Руслану Мищенко, Дмитрия Синцерова и Марины Лысенко.

Дарт Вейдер в украинской политике: что известно

Источник: "Википедия"