У нас должна быть особая готовность, – Садовый открыл детали совещания об угрозе из Беларуси

Во Львове провели совещание по поводу угрозы со стороны Беларуси. Ситуация контролируется, но город должен быть готов к любому развитию событий.

Об этом 24 каналу сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, Беларусь постоянно толкают к нападению на Украину. Поэтому Львов должен быть особенно готов к любым потенциальным угрозам.

Важно Об опасности предупредим и ко всем сценариям готовы, – ОП о рисках нападения Беларуси

До границы с Беларусью не так далеко – должны все учесть

На совещании собралось военное и гражданское руководство города. Они обсуждали, на сколько Львов готов к возможной обороне и как будет функционировать город во время кризисных ситуаций. Известно, что в каждом районе будут работать штабы обороны.

Среди других важных вопросов – готовность города к отопительному сезону (если будут проблемы с газом – способы их решения), запасы продовольствия и т.д. По словам господина Садового, Львов должен быть готов к любой кризисной ситуации.

На сегодняшний день у нас нет другой цели, чем победа в войне. Поэтому должны иметь максимальную готовность, потому что ситуация может изменяться каждую секунду. Военные качественно делают свою работу, а наша задача – максимально им помогать,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Львов готовится к нападению из Беларуси – Андрей Садовый: смотрите видео

Готовим школы к открытию 1 сентября

Сейчас в городе усиленно работают над открытием школ 1 сентября. Именно поэтому для переселенцев ищут новые варианты жилья и перестраивают разные локации, устраивают дополнительные качественные убежища. Работы действительно много.

Садовый отмечает, что обязанность Львова – организовать безопасные условия для всех украинцев, приехавших сюда из-за войны, которую развязала Россия.

В Харькове, Одессе, Николаеве ситуация намного сложнее, чем во Львове. Но здесь мы принимаем каждый день раненых, заботимся о переселенцах. Наш долг, чтобы они были в безопасности. Пока они здесь, их мужья, братья и дети воюют на передовой,

– отметил Андрей Садовый.

Напомним, по данным украинской разведки, Беларусь разместила около 7 батальонов вблизи границы с Украиной. Таким образом, они сковывают войска Вооруженных Сил, которые могли бы уже воевать против российских оккупантов на Востоке.