"У нас достаточно своих героев": в Киеве переименуют улицы, памятники, станции метро

Сейчас необходимо полностью избавиться от всего враждебного, в частности, наконец, дерусифицировать наши города. В Украине есть много выдающихся героев, именами которых мы давно должны назвать улицы, площади и города.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Он отметил, что в Киевском городском совете продолжается дискуссия по переименованию станций метро, улиц и так далее.

Переименование станций метро в Киеве: какой выбор сделали украинцы

У нас достаточно своих героев

Он подчеркнул, что нужно тщательно рассматривать переименование станций метро, улиц, площадей, а также демонтаж различных памятников. Поворозник отметил, что нужно все сделать верно как с научной точки зрения, так и законодательной.

У нас достаточно своих героев, которые имеют право, чтобы их имена были увековечены в улицах, площадях, скверах, парках украинских городов,

– заявил он.

Переименования будут продолжены

По словам Поворозника, на последнем заседании Киевского городского совета депутаты уже приняли ряд решений по переименованию. Отмечается, что их предварительно подготовили, кроме того, они прошли соответствующую процедуру.

Все остальные переименования Киевский городской совет будет продолжать принимать сессия за сессией,

– добавил Поворозник.

В Киеве декоммунизировали арку дружбы народов

В Киевском городском совете 14 мая было принято решение о декоммунизации названия арки дружбы народов. Теперь она будет называться – Арка Свободы украинского народа.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в городском совете утвердили более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц. По его словам, они должны быть переданы в музей тоталитаризма.

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Кличко добавил, что они услышали мнения и критику жителей столицы. Чтобы не принимать поспешных решений, городские власти решили привлечь к процессу переименования специалистов. В частности, над этим будут работать представители Института национальной памяти и институтов академии наук и т.д.

Поворозник рассказал о дерусификации столицы: смотрите видео

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