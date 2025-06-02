У нас есть лучшие тактические решения, чем у России, – Зеленский рассказал об операции "Паутина"

Зеленский подчеркнул, что инвестиция в украинскую оборону является эффективной. В качестве примера мы видим операцию СБУ "Паутина".

Зеленский рассказал об операции СБУ на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал об операции "Паутина"

По словам Зеленского, операция продемонстрировала, чего действительно стоит Россия, у Украины есть лучшие тактические возможности, чем у врага. Переговоры лучше вести, когда Россия в слабой позиции.

Президент подчеркнул, что именно Украина способна остановить Россию и предотвратить распространение ее агрессивной войны.

Сейчас более чем когда-либо нам нужны инвестиции, нам нужно ПВО, в частности Patriot, ракеты для них. Во-вторых, нам надо сделать все, чтобы дипломатия не была пустой. Наша делегация сейчас в Стамбуле, и мы готовы делать все необходимые шаги к миру,

– отметил Зеленский.

Первый шаг, по его словам – это гуманитарные действия, а именно освобождение пленных, возвращение похищенных детей и прекращение огня.

Если же Россия не пойдет на встречу в мирных инициативах, то Зеленский призывает ввести следующий пакет санкций, что должен фокусироваться на нефтяной и банковской сферах российской экономики.