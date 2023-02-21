У нас есть своя "формула мира", – Зеленский отреагировал на "мирный план" Китая
Президент Владимир Зеленский не знает конкретных положений "мирного плана" Китая. Он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".
Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она прибыла в Киев 21 февраля, сообщает 24 Канал.
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Президент прокомментировал "мирный план" Китая
Зеленский отметил важность поддержки "формулы мира", которую предлагает именно Украина.
Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств, и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции – мне кажется, важно, чтобы была одна позиция,
– подчеркнул глава государства.
По словам президента, официально он не видел никакого документа, который предлагает Пекин.
"Мы заинтересованы, чтобы все государства – европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай – были вовлечены в то, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу, мне кажется, справедливую "формулу мира", – подытожил Зеленский.
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Мирный план Китая: кратко
- На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война России против Украины не должна продолжаться – ее нужно срочно заканчивать.
- В китайском предложении по мирному урегулированию войны отметили необходимость соблюдения целей и принципов Устава ООН. В частности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
- В то же время, Пекин считает, что в ходе урегулирования конфликта следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности". То есть Китай предлагает учитывать "беспокойство" кремлевского диктатора Владимира Путина.
- Более точные предложения Пекина пока не известны. Однако существуют предположения, что Китай будет предлагать завершение боевых действий при условии прекращения поставок вооружения для Украины.