У нас горячо каждый день, но мы идем кое-где в контрнаступление, – руководитель Харьковской ОВА

В Харьковской области в ночь на 29 марта зафиксировали около 50 обстрелов артиллерией, минометами. Также враг нанес более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Актуально Украинскую помощь в Балаклее раздают под эгидой оккупантов, – председатель Харьковской ОВА

"У нас действительно горячо каждый день. Поэтому у нас неспокойно сейчас", – заявил он.

Но наши вооруженные силы Украины держат оборону Харькова. По некоторым направлениям мы идем в контрнаступление и освобождаем наши временно оккупированные земли,

– добавил Синегубов.

Горячей точкой остается город Изюм. Как отметил глава Харьковской ОВА, это принципиальная точка. Враг понял, что наземное сражение за Харьков – он проиграл. Поэтому атакует город авиаударами.

Синегубов подтвердил, что в Изюме критическая ситуация: там нет газа, тепла, воды, телефонной связи, света и так далее. Однако благодаря волонтерам туда передают гуманитарную помощь.

Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области: смотрите видео