У нас не получилось, – Меркель о ситуации с Афганистаном

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что кампания западной коалиции стала провальной в Афганистане. Целью было построить демократию, но этого не получилось.

Меркель выступила на президиуме Христианско-демократического союза, который находится в Германии у власти. По ее мнению, сейчас необходимо спасти как можно больше беженцев из Афганистана.

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Канцлер отметила, что для тех афганцев, которые верили в демократию, наступят тяжелые времена. Кроме того, еще большие притеснения будут испытывать женщины.

"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", – сказала Меркель.

Соединенные Штаты Америки в мае 2021 года объявили, что планируют вывести все войска из Афганистана. После того активизировалось радикальное исламистское движение "Талибан" и начало захватывать населенные пункты. Талибам 15 августа удалось войти в столицу – Кабул, а президент Афганистана заявил, что передаст власть мирно.

Также Меркель отметила, что вывести войска из Афганистана решили именно США. Причиной этого являются и внутриполитические процессы.

В то же время, смогут ли афганцы покинуть страну, зависит от талибов и ситуации на границе.

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