У нас нет обычая кого-то убивать, – циничное интервью Путина накануне встречи с Байденом

Владимир Путин заявил, что"у нас нет такого обычая кого-то убивать". Именно так он ответил на вопрос, отдавал ли распоряжение о покушении на Алексея Навального.

Такое циничное заявление он сделал во второй части интервью американским журналистам телеканала NBC. Также глава Кремля прокомментировал отношение к Навальному в тюрьме.

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Путин цинично прокомментировал ситуацию в отношении Навального

У нас нет такой привычки – кого-то убивать,

– цинично заявил Путин.

Он также прокомментировал условия содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального.

"К нему (Навальному – 24 канал) применяются те же меры, что и к остальным. Ни чем не хуже, чем в отношении других, кто находится в тюрьме", – заявил Путин американским журналистам.

Путин прокомментировал вопросы кибербезопасности

"Обвинения, что Россия якобы ведет кибервойну против США, бездоказательны", – сказал Владимир Путин.

Он цинично заявил, что ожидает начала сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью.

Издание пишет, что Путин во время разговора опирался на стратегию уклонения от критики, указывая на провалы США. Более того, предполагая, что критика Запада лицемерна, ведь каждая страна, включая Россию и США, действует в собственных интересах.

Кстати, 15 апреля 2021 года США ввели новые санкции против России. Это сделали из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году. А также санкции являются ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы президента.

Первая часть разговора Владимира Путина: коротко

Во время разговора он назвал Дональда Трампа "ярким", а Джо Байдена – "карьеристом".

При этом отметил, что надеется на отсутствие "импульсивных поступков" со стороны главы Белого дома во время предстоящей встречи.

Путин заявил, что отношения России и США сейчас находятся на историческом минимуме.

Во время интервью у Владимира Путина спросили и о том, считает ли он себя убийцей.