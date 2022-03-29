У нас уже есть целый "черный" список городов, разрушенных Россией, – Зеленский

Интенсивность военных действий, которые Россия ведет против Украины, выше, чем во время Второй мировой войны. За месяц боевых действий оккупанты нанесли непоправимый ущерб.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта. Он отметил, что россияне намеренно уничтожают все.

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"У нас уже не один город, не 2, а целый "черный" список городов, разрушенных дотла российской бомбардировкой. Еще в десятках городов и городков, сел частично сожжены жилые районы, разрушена инфраструктура. Взорваны предприятия, на которых работали люди. Живые обычные люди ", – рассказал президент.

Уничтожить основу

По словам Зеленского, университетов, школ, детских садов разрушили 773. Кроме этого мишенью стали десятки больниц, церкви и даже мемориалы жертвам Холокоста.

Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы,

– заявил президент.

Он добавил, что уже свыше 10 миллионов украинцев покинули родные места из-за боевых действий, а почти 4 миллиона уехали за пределы государства.

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