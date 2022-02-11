У нас уже и так забрали Крым, – Данилов прокомментировал "финляндизацию" Украины

11 февраля 2022 , 19:59
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Алексей Данилов отметил, что условная "финляндизация" Украины была до 2014 года. Это привело к войне на Донбассе и оккупации Крыма.

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул: к тому времени Украина была внеблоковой, сообщает 24 канал. Она не имела отношения ни к кому.

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У нас есть норма Конституции, которая, чтобы была отменена, должна собрать 300 голосов нардепов. Я хочу посмотреть, кто будет голосовать за то, чтобы наша страна не была в НАТО и не двигалась в ЕС,
– отметил Данилов.

"Финляндизация" Украины в информпространстве

  • О так называемой "финляндизации" Украины заговорили после визита Эммануэля Макрона в Москву.
  • Уже во время визита в Киев у французского лидера спросили, была ли "финляндизация" Украины темой его разговора с Владимиром Путиным.
  • Макрон сразу возразил это. Он отметил, что вспоминал Финляндию. В то же время в совершенно ином контексте.
  • Макрон подчеркнул: он говорил Путину, что нельзя прекратить политику "открытых дверей" НАТО, ведь это станет проблемой для многих стран. В частности, для Финляндии.
  • Между тем New York Times опубликовал материал, в котором говорится, что так называемая "финляндизация Украины" является частью дипломатического дискурса.

Что известно о "финляндизации"?

Термин "финляндизация" происходит еще с 50-х годов XX века. Во время холодной войны Финляндия должна была соблюдать строгий нейтралитет. Это закрепили в договоре с Москвой, датированном 1948 годом. В то время напряженность между СССР и Западом была на высоком уровне. Договор гарантировал, что Финляндия не столкнется с советским вторжением. В то же время она согласилась оставаться вне НАТО и позволила СССР оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику. Сейчас Финляндия полностью совместима с НАТО и с западной "архитектурой безопасности".
Автор: Мар'яна Бекало