Алексей Данилов отметил, что условная "финляндизация" Украины была до 2014 года. Это привело к войне на Донбассе и оккупации Крыма.

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул: к тому времени Украина была внеблоковой, сообщает 24 канал. Она не имела отношения ни к кому.

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У нас есть норма Конституции, которая, чтобы была отменена, должна собрать 300 голосов нардепов. Я хочу посмотреть, кто будет голосовать за то, чтобы наша страна не была в НАТО и не двигалась в ЕС,

– отметил Данилов.

"Финляндизация" Украины в информпространстве

О так называемой "финляндизации" Украины заговорили после визита Эммануэля Макрона в Москву.

Уже во время визита в Киев у французского лидера спросили, была ли "финляндизация" Украины темой его разговора с Владимиром Путиным.

Макрон сразу возразил это. Он отметил, что вспоминал Финляндию. В то же время в совершенно ином контексте.

Макрон подчеркнул: он говорил Путину, что нельзя прекратить политику "открытых дверей" НАТО, ведь это станет проблемой для многих стран. В частности, для Финляндии.

Между тем New York Times опубликовал материал, в котором говорится, что так называемая "финляндизация Украины" является частью дипломатического дискурса.