У НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины, – Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время страны-члены НАТО не достигли консенсуса для полноправного членства Украины в Альянсе. Для вступления в НАТО необходимо соответствовать стандартам Североатлантического союза.

Во время интервью с генсеком НАТО Столтенбергом журналист заметил, что Украине еще в 2008 году обещали членство в НАТО. В то же время, по состоянию на 2021 год этого не произошло. Тем временем украинские территории захватила Россия.

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Нет консенсуса относительно приглашения Украины к полноценным членам НАТО,

– ответил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил: он понимает разочарование украинцев. В то же время, членство может быть достигнуто только в одном случае: если это решение поддержат все 30 стран-членов Альянса.

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