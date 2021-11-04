У нее есть преимущество, – Петренко прокомментировал назначение Верещук министром
Источник:24 канал
Ирина Верещук была назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. У нее ряд преимуществ в этой должности.
Об этом заявил политолог Игорь Петренко. Он убежден, что Ирина Верещук достаточно профессиональный человек.
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Верещук назначили министром
Как отметил политолог, у Верещук есть ряд преимуществ в должности главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
У нее есть преимущество – она вышла из депутатского корпуса. Для МинВОТ сейчас важна разработка и принятие соответствующей нормативно-правовой базы.
По его словам, у Верещук есть уважение депутатов. Это позволит министру легче найти понимание и необходимые голоса во время голосования. Кроме того, Петренко уверен, что Верещук знает, как работать с международными партнерами и "донорами". Эти навыки могут пригодиться ей.
По мнению политолога, Верещук была заинтересована в новой должности, отмечая, что стремится работать в Кабмине. "Этот рост для нее. Думаю, она покажет результат", – добавил он.
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Ирина Верещук стала министром: главное
- 4 ноября нардепы поддержали кандидатуру Ирины Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Она заменила Алексея Резникова, которого Верховная Рада назначила министром обороны.
- Еще в июле 2021 года она подтвердила, что готова стать министром.