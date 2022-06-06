У Невзорова еще нет гражданства, он только обратился, – Данилов
6 июня 2022 , 19:52Читати новину українською
Российский журналист Александр Невзоров недавно заявил, что получил украинское гражданство. Впрочем, оказалось, что на самом деле паспорта Украины у него пока нет.
Об этом 24 каналу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отрицал предоставление гражданства Невзорову.
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У Невзорова нет нашего гражданства
"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – заявил Данилов.