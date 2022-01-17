У них контракт, – Цимбалюк об украинских "экспертах" на российском телевидении

У пропагандистов на российском телевидении постоянно находятся украинские "эксперты". Например, раньше был Вячеслав Ковтун, которого уволили.

Об этом во время разговора с Денисом Казанским в эфире 24 канала рассказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, он лично знает многих псевдоэкспертов.

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Цимбалюк: никто не будет работать над этим бесплатно

Цимбалюк отметил, что "эксперты" зарабатывают способом унижения от российских пропагандистов. Кто-то может себе это позволить, а кому-то это не подходит. "Каждый зарабатывает так, как хочет", – добавил он.

Я думаю, там персональные договоренности. Насколько мне известно, у кого-то есть разовая оплата, а у кого-то контракт. Русские черти там так же на работе, не только Оля (Скабеева – 24 канал),

– подчеркнул журналист.

По его наблюдениям, он не знает конкретные цифры оплаты, ведь называют разные суммы. "Я не хочу говорить о цифрах, ведь лично не видел. Однако понятно, что никто не будет работать над этим бесплатно в течение лет", – объяснил Цимбалюк.

Интервью с Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео

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