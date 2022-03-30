У них – техника и приказы, а у нас – народ: Зеленский показал очередную партию трогательных фото
30 марта 2022 , 14:35Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский обнародовал очередную партию трогательных фото с войны. С помощью них президент показал разницу между украинцами и россиянами.
Зеленский отметил, что у них есть только техника и приказы наступать, убивать и издеваться. В то же время у нас – народ, еще и на высоте.
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А у нас – еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну,
– отметил глава государства.
На фото, опубликованных Зеленским, видно, как украинский народ мужественно противостоит нашествию русских захватчиков.
Борьба украинцев во время войны / Фото из телеграма Владимира Зеленского:
Интересно – Потери врага по состоянию на 30 марта: