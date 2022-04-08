У них уже нет шансов победить с "большим понтами", – Подоляк о новых заявлениях Пескова

Российские чиновники все чаще отмечаются неожиданными заявлениями. Все это указывает на то, что ход войны против Украины заставляет их изрядно понервничать.

Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он также член украинской делегации на переговорах с Россией, пишет 24 канал.

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В России заметно занервничали

Подоляк прокомментировал недавние слова Пескова. В интервью изданию Sky News спикер Путина признал, что российская армия понесла серьезные потери и назвал это "большой трагедией". И даже предположил, что "спецоперация" скоро может "достичь целей" или закончиться благодаря переговорам.

Очевидно, что в Москве уже не понимают, чем закончится война против Украины, убежден советник главы Офиса Президента.

Российские "топы", номенклатура и политические элиты постоянно делают какие-нибудь странные заявления. Видно, что они очень нервничают и не понимают, что происходит,

– подчеркнул он.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что спикер Путина – элемент системы и говорит лишь то, что ему приказывают. По его мнению, высказывания Пескова можно объяснить тем, что режим решил проверить, как население будет реагировать на провал "спецоперации".

У врага не осталось преимуществ

Кроме того, Подоляк отметил, что россияне хотели победить в этой войне "со своими большими понтами". Но теперь шансов воплотить такие намерения в реальность у них вообще нет. "Россия видит, что с точки зрения событий на фронтах у них нет никакого преимущества", – подчеркнул он.

В то же время добавил, что оккупанты рассчитывают улучшить свои ситуативные позиции боями на Донбассе. Там надеются, что при таких условиях смогут вести себя на переговорах еще более нагло. Впрочем, подчеркнул Подоляк, все в Украине "готовы к тому, чтобы поставить Россию на место".

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