У оккупантов есть большие проблемы с топливом: его охраняют по 3 машины

Россия напала на Украину утром 24 февраля. Мечтам оккупантов захватить страну максимум за 2 дня не суждено было сбыться. Сейчас у них серьезные проблемы с логистикой, в частности пищи и топлива.

Из-за нехватки топлива вражеские колонны не могут двигаться дальше. Все чаще захватчики вынуждены оставить свою технику в лесах и полях. Ее находят украинские защитники или мирные жители и уносят как "трофеи".

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Оккупанты имеют большие проблемы с топливом

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что у оккупантов есть большие проблемы с топливом.

Его уже охраняют по 3 машины. И не спят. Многие солдаты не понимают куда и зачем. Бросают друг друга. Командиры уходят,

– добавил Ким.

Он отметил, что враги уже готовы уйти куда-нибудь, чтобы не ездить под обстрелами. Он призвал всех не давать захватчикам спать.

Смотрите обращение Виталия Кима:

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