В ОК "Юг" рассказали, чего сейчас больше всего боятся российские оккупанты

13 марта 2023, 09:27
Читати новину українською

Российские оккупанты не только несут огромные потери на войне, но и боятся Вооруженных Сил Украины. Наибольший страх захватчиков – непонимание нашей стратегии.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, украинские защитники продолжают работать на всех направлениях.

Обратите внимание В ОК "Юг" объяснили, почему "затянулась" ракетная атака России

Чего сейчас больше всего боятся оккупанты

Как рассказала Гуменюк, сейчас для российских захватчиков наиболее пугающим есть непонимание дальнейшей украинской стратегии.

Сейчас горячая тема – это выяснить с помощью сбора разведданных, откуда им ожидать угрозу. Мы сообщаем, что следует ожидать угрозы отовсюду, где они не на своей, а на нашей земле. Поэтому пусть ушиваются, а мы работаем на всех направлениях,
– подчеркнула Гуменюк.

У захватчиков много страхов

  • Ранее сообщалось, что российские захватчики боятся деоккупации Кременной. Так, оккупанты начали усиливать тысячи свежемобилизованных и зеков своими кадровыми войсками, поскольку понимают, что "проседают" и пытаются удержать Кременную, вокруг которой все заминировано.
  • Оккупанты продолжают создавать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта. Также это происходит в районах России, где, вероятно, никогда не будет боевых действий.
  • Кроме этого, оккупанты строят линию обороны в Крыму. И, может быть, этот приказ отдал российский диктатор Владимир Путин.
  • Аналитики ISW говорят, что продолжение российских укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские силы не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на Юге Украины в долгосрочной перспективе.

Автор: Софія Ковнір