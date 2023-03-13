В ОК "Юг" рассказали, чего сейчас больше всего боятся российские оккупанты

Российские оккупанты не только несут огромные потери на войне, но и боятся Вооруженных Сил Украины. Наибольший страх захватчиков – непонимание нашей стратегии.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, украинские защитники продолжают работать на всех направлениях.

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Чего сейчас больше всего боятся оккупанты

Как рассказала Гуменюк, сейчас для российских захватчиков наиболее пугающим есть непонимание дальнейшей украинской стратегии.

Сейчас горячая тема – это выяснить с помощью сбора разведданных, откуда им ожидать угрозу. Мы сообщаем, что следует ожидать угрозы отовсюду, где они не на своей, а на нашей земле. Поэтому пусть ушиваются, а мы работаем на всех направлениях,

– подчеркнула Гуменюк.

У захватчиков много страхов