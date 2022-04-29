У оккупантов есть несколько проблем: какая у росармии ситуация с ракетами

Уже два месяца в Украину прилетают десятки сотен российских ракет. Однако у вражеского вооружения есть определенные особенности, которые агрессору не "играют на руку".

Несмотря на то, что Россия очень хвастается и гордится своими ракетами, у них есть проблемы. Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Какая у российской армии ситуация с ракетами

Конечно, они приносят нам большой вред, но у россиян есть ряд таких проблем именно с ракетами, в частности:

Фиксируются все более частые сбои

Это ведет к тому, что ракеты либо не попадают в цель, либо падают рядом и не разрываются, либо вообще не долетают.

Например, когда по Белгород-Днестровску прилетело 3 ракеты, одна попала, еще одна упала рядом, другая – где-то вообще в воду,

– сказал Мусиенко.

Еще 25 марта была информация от США о том, что от 20 до 40, иногда и до 50% случаев случаются сбои с российскими ракетами.

Проблемы с наведением и старые технологии

В минобороны США сообщили, что Россия совершила более 1 900 ракетных запусков за 63 дня войны против Украины. При этом практически все авиаудары наносили с российских авиационных баз. Однако примерно 700-800 ракет не попали в цель, добавил Мусиенко.

У россиян все технологии – чипы, процессоры, другое оборудование – либо с авторским правом США, либо в большинстве Тайваня. Их снабжали еще до 2014 года. С этим у них тоже сейчас возникают проблемы.

Большинство других ракет имеют платы еще 1960 – 1970 годов, то есть из старых запасов. Более того, ресурсов для обновления и модернизации у оккупантов – нет.

"Очевидно, после ужесточения санкций США, Европы и Тайваня, в частности, россияне лишаются доступа к важным технологиям", – пояснил эксперт.

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