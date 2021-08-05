Возле оккупированного Симферополя появились надписи в поддержку Крымской платформы
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
На въезде в оккупированный Россией Симферополь появились надписи в поддержку Крымской платформы, которая пройдет в Киеве 23 августа. На событие отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас в Вашингтоне.
Всего таких надписей возле оккупированного Симферополя есть как минимум две.
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Кто мог сделать надписи
Эту картину теперь видят все, кто въезжает в Симферополь со стороны поселка Молодежное. Скорее всего, автором надписи является кто-то из жителей села, ведь в основном это крымские татары.
Реакция власти
Оккупационные власти пока не отреагировали на такую картину при въезде в Симферополь, однако реакция украинской стороны не заставила себя ждать.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил такой поступок проукраинских жителей временно оккупированного полуострова. Также чиновник добавил, что количество участников Крымской платформы выросло – в Киев приедут делегаты 32 стран мира.
Крымская платформа в Киеве: главное
- 23 августа в Киеве состоится саммит Крымской платформы. Основной ее целью является консолидация сил для деоккупации Крыма.
- Подобный саммит будет проходить впервые. Его еще в сентябре 2020 года анонсировал президент Владимир Зеленский.
- Европейский Союз на саммите представит Жозеф Боррель, а США – министр транспорта Питер Буттиджедж.