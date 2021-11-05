У олигархов теперь только 2 пути, – Зеленский
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал принятый антиолигархический закон. Украинский лидер заявил, что документ в корне изменит многие вещи.
Зеленский подчеркнул, что в 1991 году Украина обрела независимость. В то же время она длительное время оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. По словам президента, за это время они почти сплелись.
Заметьте Зеленский не хочет быть зависимым, – политолог о борьбе с олигархами
Зеленский отметил, что уже не вспомнить, кто кого создал: "политики, которые стремились обладать большими состояниями, или владельцы больших состояний, которые стремились владеть политиками."
По словам президента, очевидно, что ни у первых, ни вторых никогда не было Родины.
Потому что Украина была для них просто ресурсной базой, а государственный бюджет – источником прибыли. Между тем слова "государственный интерес Украины" оставались незнакомыми и смешными.
Зеленский отметил, что подписал закон, который в корне изменит это. Потому что сейчас строят страну, где правила равны для всех. Там политики защищают интересы более 40 миллионов граждан, а бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства.
Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь только два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "по-белому". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории,
– подытожил Зеленский.
Зеленский подписал закон об олигархах
- Антиолигархический закон Верховная Рада приняла еще 23 сентября 2021 года. "За" проголосовали 279 нардепов.
- У Зеленского рассказали, что документ приняли "с целью обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества".
- Зеленский отметил, что "во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти как олигархи". Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году".
- Документ Зеленский подписал 5 ноября.
Сообщение Зеленского:
В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но длительное время оставалась зависимой. Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равно. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, стремившиеся обладать большими состояниями, или обладатели больших состояний, стремившиеся владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли.
А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами.
Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это.
Мы строим страну, где правила равны для всех.
Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан.
Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства.
Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь только два пути.
Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "по-белому".
Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории.