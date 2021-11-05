У олигархов теперь только 2 пути, – Зеленский

Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал принятый антиолигархический закон. Украинский лидер заявил, что документ в корне изменит многие вещи.

Зеленский подчеркнул, что в 1991 году Украина обрела независимость. В то же время она длительное время оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. По словам президента, за это время они почти сплелись.

Заметьте Зеленский не хочет быть зависимым, – политолог о борьбе с олигархами

Зеленский отметил, что уже не вспомнить, кто кого создал: "политики, которые стремились обладать большими состояниями, или владельцы больших состояний, которые стремились владеть политиками."

По словам президента, очевидно, что ни у первых, ни вторых никогда не было Родины.

Потому что Украина была для них просто ресурсной базой, а государственный бюджет – источником прибыли. Между тем слова "государственный интерес Украины" оставались незнакомыми и смешными.

Зеленский отметил, что подписал закон, который в корне изменит это. Потому что сейчас строят страну, где правила равны для всех. Там политики защищают интересы более 40 миллионов граждан, а бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства.

Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь только два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "по-белому". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории,

– подытожил Зеленский.

Зеленский подписал закон об олигархах

Антиолигархический закон Верховная Рада приняла еще 23 сентября 2021 года. "За" проголосовали 279 нардепов.

У Зеленского рассказали, что документ приняли "с целью обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества".

Зеленский отметил, что "во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти как олигархи". Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году".

Документ Зеленский подписал 5 ноября.

Сообщение Зеленского:

​​В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но длительное время оставалась зависимой. Зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равно. Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, стремившиеся обладать большими состояниями, или обладатели больших состояний, стремившиеся владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли.

А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами.

Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это.

Мы строим страну, где правила равны для всех.

Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан.

Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства.

Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь только два пути.

Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "по-белому".

Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории.