ОВА могут потерять возможность бронировать работников предприятий, – СМИ

Появились данные о том, что местные администрации больше не смогут иметь право на бронирование предприятий. Впрочем, это еще не окончательное решение.

О такой возможности сообщили собеседники Forbes из Офиса президента. На данный момент процедуру бронирования приостановили до 15 ноября 2024 года.

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Почему ОВА могут перестать бронировать людей с предприятий

Военные отметили, что нынешняя модель бронирования срывает мобилизационные процессы,

– сказал источник Forbes.

По его словам, в начале октября у президента состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы мобилизации. Поэтому областные военные администрации могут лишить права признавать предприятия критическими для экономики. Вопрос могут отдать в ведение министерств.

Сейчас проверяют, все ли предприятия, которые дают бронь, действительно являются критическими, потому что заявок от ОВА было подано много. Также много заявок на бронь подали через "Дію".

Почему прекратили бронирование

Одной из возможных причин называют недовольство Зеленского бронированием 1,5 миллиона человек, из-за чего правительство приостановило действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до ноября.

Поэтому центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным учреждениям рекомендовано временно воздержаться от принятия решений по определению критически важных предприятий до окончательного урегулирования вопроса.

Интересно! Есть мнение, что проблемы с бронированием вызовут кризис на продовольственном рынке Украины.