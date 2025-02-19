Заявил, что не выдержит: у Папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

Папа Римский Франциск попал в римскую больницу Gemelli с инфекцией дыхательных путей. Там врачи диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Отмечается, что медикам пришлось изменить подход к его лечению.

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В каком состоянии находится Папа Римский

По словам двух источников издания, Папа Римский Франциск страдает от сильной боли и частно выразил уверенность, что "на этот раз не выдержит".

Врачи также запретили ему произносить регулярную утреннюю проповедь Ангела Господня, которую понтифик редко пропускал, даже когда был госпитализирован. Сейчас Папа Римский действует исключительно по "приказу врачей".

Папа сначала не хотел ехать в больницу, но ему четко сказали, что он рискует умереть, если останется в своей комнате в Ватикане,

– рассказал один из собеседников издания.

Ранее в пресс-службе Ватикана объясняли, что 88-летнему понтифику в юности удалили часть легкого, а недавно он заболел бронхитом, который перешел в "полимикробную инфекцию" со "сложной клинической картиной".

Днем 18 февраля по назначению врачей Ватикана и медицинского персонала клиники Gemelli он прошел томографию грудной клетки. Результаты показали двустороннюю пневмонию, которая требует дополнительного лечения.