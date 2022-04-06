У переговоров с Россией своя задача на этой войне

Для тех, у кого эмоции отключают разум. Несмотря на Харьков. Несмотря на Мариуполь. Несмотря на Чернигов. Несмотря на Бучу. Несмотря на Бородянку. Несмотря на все зверства российских оккупантов. Переговоры нужны. Переговоры будут. Несмотря на то, что вы об этом думаете.

Это процесс

У переговоров своя задача на этой войне. Это отдельный фронт. Наименее популярный, но крайне необходимый. Это процесс.

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Комментировать эту стадию переговоров на основании того, что звучит публично – непродуктивно.

Ориентироваться на подачу российской стороны – откровенный идиотизм.

Решения, которые не примет украинский народ, воплотить невозможно.

Если вам кажется, что персонально вы это понимаете, а все остальные этого не понимают – вы, мягко говоря, странный(-ая).

Результат переговоров будет определён на поле боя

Этот результат зависит не только от героизма наших воинов и талантов нашего командования. Но и от зарубежной помощи. Ключевое слово – зависит.

Господин Лавров внезапно увидел "больше реализма" в тезисах украинской делегации от 29 марта. Через неделю. Чего в упор не видел ранее. Прозрел. Как вы понимаете, в поведении украинской делегации не изменилось ничего. Просто Украина выдержала ещё неделю. А мир начинает узнавать о Буче.

Поэтому концентрируйтесь на том, что даёт Украине преимущества и укрепляет. Потребуются все наши силы.

Зеленский: Я приглашаю Меркель и Саркози посетить Бучу – смотрите видео: