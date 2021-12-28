У плененного оккупантами украинского воина развилась психическая нестабильность

У пленного военнослужащего Игоря Мирончука развилась психическая нестабильность. Это произошло после издевательств в Макеевской исправительной колонии на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Администрация колонии бросила мужчину на месяц в карцер вместо оказания медицинской помощи, поэтому пребывание в таких условиях может вызвать рецидив.

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Что известно о состоянии здоровья воина

По словам Денисовой, состояние здоровья Игоря Мирончука сейчас очень тяжелое. Он истощен и сильно похудел. В то же время после контузии психическое состояние военного нестабильно, так что в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы.

Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации принципиально не допускают на оккупированных территориях к политзаключенным,

– подчеркнула Уполномоченный по правам человека.

О депрессивном состоянии воина родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года.

Денисова обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер с просьбой лично вмешаться в ситуацию для предоставления военной помощи.

Когда военный попал в плен

Как рассказала Денисова, Игорь Мирончук отправился защищать Украину в марте 2014 года. Он проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде.

Военный также участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий он получил 2 ранения и контузию.

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На оккупированной территории Донбасса Игорь Мирончук в феврале 2019 года попал в плен. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за якобы шпионаж и участие в террористической организации с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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На временно оккупированной территории незаконно удерживают 300 украинцев, 40 из них – военные. Люди находятся в ужасных условиях, ведь в колониях нет даже отопления. Кроме того, боевики жестоко обращаются с пленниками.

Украинца Станислава Баранова уже три года удерживают на временно оккупированном Донбассе. Боевики изменили имя и дату рождения пленника, чтобы никто не мог его идентифицировать.

В то же время у незаконно заключенного оккупантами украинца Игоря Назаренко серьезно ухудшилось здоровье. Он находится в критическом состоянии.

Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграме:

У пленного военнослужащего Игоря Мирончука после перенесенных издевательств в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области развилась психическая нестабильность.

Игорь пошел защищать Родину в марте 2014 года. Проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий Игорь получил 2 ранения и контузию. Награжден орденом "За мужество третьей степени", медалями "20 лет добросовестной службы" и "Защитник отечества".

В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации" с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Состояние здоровья Игоря очень тяжелое: он истощен, сильно похудел, после контузии психическое состояние нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы. Администрация колонии вместо предоставления медицинской помощи бросила Игоря на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может вызвать рецидив.

О депрессивном состоянии Игоря родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года.

Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации принципиально не допускают на оккупированных территориях к политзаключенным.

Такие действия в отношении Игоря Мирончука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в частности, Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Мирончука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированную медицинскую помощь.

Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

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