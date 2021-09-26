У побережья курортной Турции: в Эгейском море произошло землетрясение
26 сентября 2021 , 14:18Читати новину українською
Источник:"Анадолу"
В Эгейском море вблизи Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Его эпицентр находился на глубине более 11 километров.
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции рассказали, что толчки ощутили около 07:40 по местному времени.
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Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 21 километр от берегов района Датча.
Информации о пострадавших, к счастью, нет.
Землетрясение всколыхнуло Тернопольщину
- В Украине 23 сентября землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на Тернопольщине вблизи Черткова. В Немецком научно-исследовательском центре геологических наук рассказали, что землетрясение расположилось на глубине около 60 километров.
- В ГСЧС Украины отметили, что, кроме Черткова, толчки также почувствовали в Тернополе и в Тернопольском районе. Главный центр специального контроля впоследствии сообщил, что землетрясение ощущалось даже в Каменец-Подольском.
- Пользователи сети делились впечатлениями от пережитого. Люди рассказали, что от силы ударов просыпались.
- Перед толчком местные жители слышали гул. Одна из пользовательниц сети написала, что "надо мной на стене висят портреты и картины в рамках, слышала, как они стучали по стене, и был такой звук, как будто с горы катятся большие камни".