Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении морской мины известной, как тип ЯМ – якорная малая.

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Она дрейфовала вечером 31 июля в румынских территориальных водах. От побережья Румынии ее расстояние было примерно 2 морских мили или 3,6 километра. Кроме того, напротив был курорт Эфория.

Водолазная группа EOD (Explosive Ordnance Disposal) Военно-морских сил Румынии перевезла мину в безопасное место и уничтожила взрывом,

– сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Смотрите фотографии от Министерства обороны Румынии: мина у побережья Румынии

Напомним, что 28 марта 2022 года Румыния уже обнаруживала мину в Черном море. Это подтверждало и Минобороны Румынии. Дрейфующую мину заметили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1".

Последние новости об опасностях мин

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