Міністерство оборони Румунії повідомило про виявлення морської міни відомої, як тип ЯМ – якірна мала.

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Вона дрейфувала ввечері 31 липня в румунських територіальних водах. Від узбережжя Румунії її відстань була приблизно 2 морські милі або ж 3,6 кілометра. Крім того, навпроти був курорт Ефоріє.

Водолазна група EOD (Explosive Ordnance Disposal) Військово-морських сил Румунії перевезла міну в безпечне місце та знищила вибухом,

– повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Дивіться світлини від Міністерства оборони Румунії: міна біля узбережжя Румунії

Нагадаємо, що 28 березня 2022 року Румунія вже виявляла міну у Чорному морі. Це підтверджувало й Міноборони Румунії. Дрейфуючу міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1".

Останні новини щодо небезпек мін

У Миколаївській області стався трагічний випадок. На узбережжі Коблева двоє людей підірвались на міні. Люди пішли купатись в море, хоч діє сувора заборона. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російські військові цинічно порозкидали свої міни на узбережжі Лазурного в Херсонській області. 3 червня на одну з них наступили 3 цивільних.

Черговий інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області. Під час запливу в морі підірвався на міні та загинув відпочивальник, а ще один чоловік отримав контузію.

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