В Польше 34 тысячи женщин незаконно прервали беременность после запрета абортов

По меньшей мере 34 тысячи полек нелегально сделали аборт или же поехали прерывать беременность за границу. Чаще всего женщины отправлялись в Великобританию.

Согласно результатам исследования, более тысячи полек обратилась в иностранные клиники с просьбой прервать беременность. В то же время специалисты отмечают, что истинное число женщин может быть больше.

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Раньше от 80 тысяч до 200 тысяч женщин в Польше ежегодно пытались прервать беременность.

В каких случаях в Польше можно сделать аборт

изнасилование,

инцест,

если есть угроза для здоровья матери.

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