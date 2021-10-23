В Польше 34 тысячи женщин незаконно прервали беременность после запрета абортов

23 октября 2021 , 16:07
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Источник:

The Guardian

По меньшей мере 34 тысячи полек нелегально сделали аборт или же поехали прерывать беременность за границу. Чаще всего женщины отправлялись в Великобританию.

Согласно результатам исследования, более тысячи полек обратилась в иностранные клиники с просьбой прервать беременность. В то же время специалисты отмечают, что истинное число женщин может быть больше.

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Раньше от 80 тысяч до 200 тысяч женщин в Польше ежегодно пытались прервать беременность.

В каких случаях в Польше можно сделать аборт

  • изнасилование,
  • инцест,
  • если есть угроза для здоровья матери.

Запрет абортов в Польше: что известно

  • 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт. Служители Фемиды признали неконституционным положение закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.
  • Сначала решение должно было вступить в силу со 2 ноября, однако из-за протестов его отложили.
  • Против абортов выступала католическая церковь, поэтому некоторые активисты на протестах были агрессивно против нее настроены. Люди срывали проведение церковных служб, заходили с плакатами в храмы и протестовали.
  • Демонстрации переросли в столкновения. Полиция била митингующих и применяла слезоточивый газ.
  • 27 января 2021 года решение все же вступило в силу. Тогда поляки снова вышли на протесты.
Автор: Софія Мінджоса