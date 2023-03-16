В Полтаве обнаружили бешенство: ряд улиц – в карантинной зоне
В Полтаве у животного обнаружили бешенство. Это привело к тому, что на некоторых улицах города были определены карантинные ограничения.
По информации управления, в Полтавскую областную государственную ветбольницу 10 марта поступило сообщение о контакте собаки с лисицей на улице Михаила Драгоманова в Полтаве.
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В Полтаве животных бесплатно прививают от бешенства
Коммунальщики отловили лису, которая в тот же день скончалась. После этого было подтверждено, что у лисы было бешенство.
"Соответственно отчету о результатах исследования патологического (биологического) материала Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, 13 марта 2023 года подтверждено заболевание лисы бешенством", – говорится в сообщении.
В Полтаве определены карантинные зоны и ограничения на следующих улицах:
- улица Михаила Драгоманова;
- улица Павла Тычины;
- переулок Куликова;
- улица Франко;
- улица Героев Крут;
- улица Гулака-Артемовского;
- переулок Высокий;
- улица Великорогазнянская;
- улица Ромашкова;
- микрорайон Левада;
- улица Соборности;
- Майдан независимости;
- улица Шведская;
- переулок Рыночный;
- улица Небесной Сотни;
- улица Патриарха Мстислава;
- улица Луговая.
На этих улицах животных бесплатно прививают от бешенства.
Бешенство – это неизлечимое заболевание животных и людей
Местным жителям напомнили, что бешенство – это чрезвычайно опасное вирусное заболевание животных и людей, вызывающее расстройства центральной нервной системы и заканчивающееся гибелью.
Бешенство неизлечимо, поэтому лучшая профилактика этой болезни – это проведение ежегодной профилактической вакцинации домашних любимцев.