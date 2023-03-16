В Полтаве обнаружили бешенство: ряд улиц – в карантинной зоне

В Полтаве у животного обнаружили бешенство. Это привело к тому, что на некоторых улицах города были определены карантинные ограничения.

По информации управления, в Полтавскую областную государственную ветбольницу 10 марта поступило сообщение о контакте собаки с лисицей на улице Михаила Драгоманова в Полтаве.

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В Полтаве животных бесплатно прививают от бешенства

Коммунальщики отловили лису, которая в тот же день скончалась. После этого было подтверждено, что у лисы было бешенство.

"Соответственно отчету о результатах исследования патологического (биологического) материала Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, 13 марта 2023 года подтверждено заболевание лисы бешенством", – говорится в сообщении.

В Полтаве определены карантинные зоны и ограничения на следующих улицах:

улица Михаила Драгоманова;

улица Павла Тычины;

переулок Куликова;

улица Франко;

улица Героев Крут;

улица Гулака-Артемовского;

переулок Высокий;

улица Великорогазнянская;

улица Ромашкова;

микрорайон Левада;

улица Соборности;

Майдан независимости;

улица Шведская;

переулок Рыночный;

улица Небесной Сотни;

улица Патриарха Мстислава;

улица Луговая.

На этих улицах животных бесплатно прививают от бешенства.

Бешенство – это неизлечимое заболевание животных и людей

Местным жителям напомнили, что бешенство – это чрезвычайно опасное вирусное заболевание животных и людей, вызывающее расстройства центральной нервной системы и заканчивающееся гибелью.

Бешенство неизлечимо, поэтому лучшая профилактика этой болезни – это проведение ежегодной профилактической вакцинации домашних любимцев.