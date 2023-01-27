У Пригожина есть большие проблемы: российский оппозиционер рассказал о плане по ЧВК "Вагнера"

Евгений Пригожин сам раскручивает историю о том, что российская армия не предоставляет ЧВК "Вагнера" достаточно ресурсов. Таким образом, он стремится оправдать неэффективность своих наемников.

Так, с самого начала Пригожин планировал показать как воюют настоящие профессионалы, но за 6 месяцев возле Бахмута, что в Донецкой области так и не удалось это продемонстрировать. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки.

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У Пригожина проблемы

Наки отметил, что нынешние определенные успехи россиян на этом участке фронта связаны с тем, что сейчас там воюют не только вагнеровцы, но и элитные российские подразделения. Последние уже немного пришли в себя после того, как их разбили в начале войны.

Группа "Вагнера" находится в подвешенном состоянии. Очевидно, что есть большие проблемы у Пригожина, потому что все кадровые перестановки, которые были им инспирированы, отыграли обратно,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Речь идет об Игоре Лапине, которого вернули. А также о назначении главой оккупационных войск в Украине Валерия Герасимова, которого Пригожин с вагнеровцами поливали грязью.

"Минобороны России хочет поглотить ЧВК "Вагнера"

Владелец ЧВК "Вагнера" пытается показать себя очень эффективным и сыграет важную роль. Ведь учитывая последние события, "облака над ним сгущаются".

Есть разговоры, что у нынешнего руководства минобороны России есть планы просто поглотить группу "Вагнера" и подчинить ее под свой контроль. Следовательно, никакого Пригожина в ней существовать уже не будет,

– сообщил российский оппозиционный журналист.

По его словам, пока точно неизвестно, действительно ли у минобороны страны-агрессора существует такой план. Впрочем, мы видели конфликт российского ведомства с Пригожиным и как он закончился подтверждением минобороны, что вагнеровцы действительно участвовали в штурме Соледара.

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По мнению Наки, возможно, в этот конфликт вмешался Владимир Путин. Сейчас же каждая из сторон пытается что-то продемонстрировать российскому диктатору, чтобы получить преимущество.

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Какова цель российского минобороны

Даже то, что в ряды ЧВК "Вагнера" входят зеки не помешает российскому минобороны поглотить организацию. Так, в России пролоббировали законопроект, предусматривающий, что уголовное наказание не является препятствием для мобилизации. В то же время для зеков это положительная новость, поскольку они получат статус комбатантов, как и вагнеровцы.

Никаких проблем у минобороны с этим не будет. Более того, одна из главных проблем, которые есть сейчас в российской армии – это разлаженность, то есть нет единого центра командования,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По его словам, наличие большого количества различных не подчиняющихся подразделений в российской армии, которые еще и вступают в конфликты, влияют на возможности захватчиков воевать. Так что минобороны страны-агрессора уже длительное время выступает за то, чтобы совершить фактическое единое командование над всеми подразделениями.

"Никакого единения внутри разных ветвей российской власти нет. Есть активная борьба за место под солнцем, власть и ресурсы", – подытожил Наки.